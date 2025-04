Ilfattoquotidiano.it - “I cantanti italiani s’impegnano di più nel trovare i vestiti che le canzoni. Sanremo? Per fare il direttore artistico dovrei tagliare le gomme a Carlo Conti”: l’ironia di Linus

“Siamo in una fase in cui la musica italiana è poca cosa. E secondo me ihanno il difetto di accontentarsi didelle cose carine e magari di impegnarsi di più nelche nelle”: parlae lo fa assieme a Nicola Savino e Matteo Curti, volti di RadioDeejay, con LaStampa. La disamina tocca anchee la possibilità diilha le idee chiare: “Il Festival ha già un presentatore eche resterà in carica altri due anni.andare aleper avere qualche possibilità. Ma non so come si fa”, le parole mentre sorride.Non tutto era da buttare a2025: “È stata una parte bella del Festival (Lucio Corsi, ndr), come Brunori, che pure ha scritto cose migliori della canzone presentata all’Ariston.