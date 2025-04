Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine per un iconico video di otto ore in cui respira

panni del personaggio, che è vociferato per un ritorno in Avengers: Doomsday, per un video di esercizi di "respirazione" Hugh Jackman è tornato nei panni di Wolverine. per un video di esercizi di respirazione di 8 ore e 30 minuti. La Marvel ha pubblicato il video, intitolato "Wolverine Breathing Exercise - Marvel Ambiance - Deadpool & Wolverine", sul suo canale ufficiale di YouTube a sostegno del National Stress Awareness Month (Mese Nazionale della Consapevolezza dello Stress), e si tratta letteralmente di oltre otto ore di Jackman che respira minacciosamente, fino a quando non assume una posa iconica intorno alla metà del filmato. Come i fan di Wolvie avranno già notato senza dubbio, Jackman ha reso omaggio alla copertina realizzata . Movieplayer.it - Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine per un iconico video di otto ore in cui... respira Leggi su Movieplayer.it L'attore ha ripreso idel personaggio, che è vociferato per un ritorno in Avengers: Doomsday, per undi esercizi di "zione"to neidi. per undi esercizi dizione di 8 ore e 30 minuti. La Marvel ha pubblicato il, intitolato "Breathing Exercise - Marvel Ambiance - Deadpool &", sul suo canale ufficiale di YouTube a sostegno del National Stress Awareness Month (Mese Nazionale della Consapevolezza dello Stress), e si tratta letteralmente di oltreore dicheminacciosamente, fino a quando non assume una posa iconica intorno alla metà del filmato. Come i fan di Wolvie avranno già notato senza dubbio,ha reso omaggio alla copertina realizzata .

Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine per un iconico video di otto ore in cui... respira. Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman rivela il momento preciso in cui ha deciso che sarebbe tornato nei panni del personaggio. Hugh Jackman resterà nei panni di Wolverine nel MCU anche dopo Avengers: Secret Wars. Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman racconta la difficoltà di rientrare nei panni del suo personaggio. Hugh Jackman spiega perché ha deciso di tornare ad interpretare Wolverine. Via Emilia 92 - Cinema | DEADPOOL & WOLVERINE di Shawn Levy (U.S.A. 2024). Ne parlano su altre fonti

Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine per un iconico video di otto ore in cui... respira - Hugh Jackman è tornato nei panni di Wolverine... per un video di esercizi di respirazione di 8 ore e 30 minuti. La Marvel ha pubblicato il video, intitolato "Wolverine Breathing Exercise - Marvel Ambi ... (msn.com)

Avengers: Doomsday, Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine nonostante l'assenza dal video annuncio - L'attore si unirà ai suoi vecchi compagni X-Men nel corso dell'attesissimo crossover dei Marvel Studios in arrivo tra un anno ... (msn.com)

Sembra che Hugh Jackman stia tornando nei panni di Wolverine in Avengers: Doomsday - Otto anni fa, Hugh Jackman ha ritirato il suo Wolverine con Logan, solo per essere convinto da Ryan Reynolds a tornare in Deadpool & Wolverine. Quelli di voi che hanno visto quel film sanno che Deadpo ... (msn.com)