Hugh Hefner il Playboy d’America chi era e come creò un impero

Avrebbe compiuto 101 anni proprio oggi, editore statunitense che diventò famoso – per usare un eufemismo – per la fondazione della rivista erotica, in netta opposizione con il puritanesimo che imperversava nell’America degli anni ’50. Grazie al successo senza precedenti della rivista, che contribuì a rivoluzionare la sua epoca, egli fu in grado di costruire unmultimilionario e un’immagine creata a tavolino che non smise mai di attirare polemiche e controversie.nasce a Chicago nel 1926 da una famiglia conservatrice di religione metodista. Dopo aver lavorato per un giornale militare in qualità di scrittore dell’esercito, si laurea in psicologia nel 1949, con doppia specializzazione in arte e scrittura creativa. Nel 1952, quando alla rivista Esquire per cui lavora si rifiutano di concedergli un aumento di stipendio, egli si licenzia e comincia a raccogliere denaro per creare una rivista tutta sua.