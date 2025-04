.com - Hubble rivela la velocità di rotazione di Urano: precisione 1000 volte superiore

Leggi su .com

Un team internazionale di astronomi ha utilizzato il telescopio spazialeper raggiungere un traguardo storico: misurare ladiinterna dicon unaalle stime passate.Analizzando oltre un decennio di dati sulle aurore del pianeta, i ricercatori hanno definito un nuovo periodo di, offrendo un riferimento cruciale per le future missioni spaziali.NGC 346: la fabbrica di stelle che illumina il 35° anniversario di, la tecnica innovativa: tracciare le aurore per misurare laDeterminare ladiinterna diè sempre stata una sfida. A differenza di altri pianeti, qui non è possibile effettuare misurazioni dirette a causa dell’atmosfera densa e della mancanza di punti di riferimento superficiali.