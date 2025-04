Lanazione.it - Hub tessile, procedono i lavori. A novembre pronti i capannoni. Il debutto dell’impianto nel 2026

Leggi su Lanazione.it

Un progetto all’avanguardia, simbolo di una visione che guarda al futuro e che si inserisce perfettamente negli obiettivi europei di economia circolare e riduzione dei rifiuti. Procede a gonfie vele il cantiere per la realizzazione del Textile Hub, l’impianto di selezione automatica dei rifiuti tessili, unico nel panorama nazionale. L’area prescelta è quella di Baciacavallo, in un terreno di proprietà di Alia Multiutility, l’azienda toscana che gestisce i servizi ambientali e che in questo caso è la promotrice del progetto. Le ruspe sono già in azione: isono partiti esecondo il cronoprogramma previsto. Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 30 milioni di euro, finanziato in parte con risorse del Pnrr e in parte dalla stessa Alia, che punta a rendere operativo l’impianto entro la prima metà del