Housing sociale oltre 380 domande per il bando Ater Ecco quanti sono stati ammessi

bando Ater per l'Housing sociale lanciato a ottobre 2024. Il 3 aprile l'azienda regionale che gestisce gli immobili di edilizia residenziale pubblica ha reso nota la graduatoria degli ammessi e dei non ammessi. Entro il 4 maggio chi è stato invitato. Romatoday.it - Housing sociale, oltre 380 domande per il bando Ater. Ecco quanti sono stati ammessi Leggi su Romatoday.it Si è concluso (quasi) definitivamente l'ultimoper l'lanciato a ottobre 2024. Il 3 aprile l'azienda regionale che gestisce gli immobili di edilizia residenziale pubblica ha reso nota la graduatoria deglie dei non. Entro il 4 maggio chi è stato invitato.

Housing sociale, oltre 380 domande per il bando Ater. Ecco quanti sono stati ammessi. ALER sempre più vicina agli inquilini più fragili grazie ai fondi europei per i servizi di supporto sociale. Da Regione 380 mila euro ad Aler per migliorare i servizi abitativi anche a Bergamo. Housing sociale, quasi stop alle monetizzazioni, cambio sistema ricettivo-turistico per gli studentati. Housing sociale e studentati, le nuove misure urbanistiche del Comune di Firenze. Parma: contro il caro affitti un piano casa da 94 milioni per mille nuovi alloggi. Ne parlano su altre fonti

Housing sociale, nuovo bando e regole per alloggi a Sassari - (ANSA) - SASSARI, 27 NOV - Il Comune di Sassari ha pubblicato un nuovo bando per assegnare cinque alloggi in housing sociale ... euro e il valore Isee non oltre i 40mila euro. (msn.com)