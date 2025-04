Sport.quotidiano.net - Hotsand Macerata sfida Nettuno: inizio stagione su campo sostenibile

Sabato inizia la serie A di baseball per la. La squadra giocherà due gare in casa, alle 15 e alle 20, contro la blasonatain un diamante rinnovato. Ilda baseball ha una nuova veste, green e: grazie alla sinergia con il Comune, l’illuminazione è stata amplificata per omologare il terreno di gioco agli standard richiesti. A breve arriverà anche un pozzo per garantire l’irrigazione dell’area verde. A presentare l’avvio disono stati, con l’assessore allo sport Riccardo Sacchi, il presidente Andrea Graziani e il nuovo allenatore Pierpaolo Illuminati. "Possiamo competere con le squadre migliori d’Italia. La sostenibilità del– dice Graziani – è fondamentale, innaffiare un mese il diamante costa circa tremila euro, l’amministrazione ha risposto presente.