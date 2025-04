Gqitalia.it - Hot Wheels per Ferrari, nasce il Dream Garage in scala 1:64 che farà impazzire grandi e piccoli

Leggi su Gqitalia.it

È ufficiale: Hottornano a correre insieme. Una collaborazione che promette scintille quella tra il Cavallino Rampante e il brand di modellini che fa parte del gruppo Mattel, che dopo oltre dieci anni riporta in pista delle vere e proprie leggende del mondo automotive. Il risultato? Un veroin1:64, pronto a diventare oggetto del desiderio globale.A fare da cornice all’annuncio della nuova partnership è stato proprio il circuito di Fiorano, dove Hotha svelato in esclusiva la sua inedita collezione di modellini ispirati alla Rossa. Un’occasione imperdibile per ammirare in anteprima assoluta le nuoveindal vivo, con i primi nove modelli di questa nuova era: una linea esclusiva di die-cast da collezione, pensata per chi ha la benzina nelle vene e il cuore che batte forte al solo sguardo di una carrozzeria dalla livrea rossa.