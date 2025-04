Superguidatv.it - Holland: un thriller sul tradimento e sulla paranoia, dove nulla è come sembra – Recensione

Anni 2000. Nancy è un’insegnante che si è trasferita a, una piccola cittadina del Midwest, dopo il matrimonio con Fred, oculista locale. Madre del tredicenne Harry, la donna sta attraversando un periodo di crisi personale che si acuisce in seguito alle frequenti assenze da casa del compagno, per via di impegni di lavoro fuori città che lo tengono lontano per diversi giorni. Proprio per questo motivo la protagonista comincia a sospettare che il marito conduca una doppia vita e abbia una relazione extraconiugale.Nancy decide allora di vederci chiaro e indagare, chiedendo aiuto al collega Dave, un professore di origini messicane con il quale ben presto la semplice amicizia si trasforma in qualcosa di più profondo. Ma mentre si avvicina alla verità, Nancy finisce per ritrovarsi in una situazione sempre più pericolosa nella quale comincia a dubitare anche della sua sanità mentale e di ciò che desidera veramente.