Hockey ghiaccio | l’Italia Femminile inizia al meglio i Mondiali Vittoria larga con la Slovenia

Femminili di Divisione I Gruppo B disuno alper, in quel di Dumfries. Le azzurre infatti hanno schiantato 12-0 lanella partita d’esordio.Nessun problema per le ragazze di Stephanie Poirier, che puntano a prendersi l’unico posto a disposizione per salire nel Gruppo A, in una pool con Lettonia, Corea del Sud, Kazakistan, appunto lae le padrone di casa della Gran Bretagna.Oggi tutto facile, sin dal primo periodo: in apertura arrivano immediatamente le reti di Saletta, Abatangelo e Gius per il 3-0 che spiana la strada al. Nel secondo segmento di gara ancora Abatangelo, poi Stocker, Varano, Roccella e Heidenberger.Si arriva quindi agli ultimi minuti sull’8-0, con il match ampiamente ipotecato. Gli ultimi 1200 secondi servono solo a definire il risultato che si alancora grazie alle griffe di Saletta, Fantin, Varano e Campo Bagatin: 12-0.