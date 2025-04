Ho visto in Re Carlo III e la Regina Camilla molta curiosità uno spirito non legato ai protocolli | così Alberto Angela ha raccontato Roma alla coppia

Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati a Roma, per la visita di Stato in Italia. Ieri, 8 aprile, hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, partecipato a una cerimonia all'Altare della Patria accompagnati dal ministro della Difesa Guido Crosetto, e visitato il Colosseo. A fare da Cicerone ai consorti c'è il divulgatore Alberto Angela, che ha raccontato alcuni dettagli all'ANSA: "Diciamo che in realtà era previsto che arrivasse prima Camilla e poi ci raggiungesse Carlo. Poi c'è stato un cambio di protocollo, di programma: sono arrivati assieme e quindi la distanza era all'incirca un cento metri".Il divulgatore ha cercato di rendere l'esperienza ancora più coinvolgente per i reali, partendo da dettagli curiosi e divertenti. Parlando dell'Arco di Tito ha raccontato: "Qui all'arco di Tito, ad esempio, si vedono i marmi di questi cavalli e si vede che la testa delle persone che gli sono accanto è più alta di quella dei cavalli: questo non è un espediente figurativo.

