Ho pensato veramente di morire per il cancro è stato liberatorio | lo rivela Mark Hoppus dei Blink-182

Senza filtri e sempre con la schiettezza che lo contraddistingue, il bassista della band-182 che si è formata nel 1992,, in una intervista a The Guardian, in occasione della presentazione del libro libro “Fahrenheit-182: A Memoir“, ha raccontato del suo incontro ravvicinato con ilche è entrato prepotentemente nella sua vita nel 2021. Dunque dopo il lockdown il musicista ha scoperto un nodulo sulla spalla. Dopo vari accertamenti clinici il responso terribile: un linfoma diffuso a grandi cellule B.“Hodavvero che sarei morto. – ha dichiarato– In un certo senso, èassolutamente. Ho trascorso tutta la mia vita ipervigilante, pensando: qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere? E, oh, è qui ora, la devo gestire e continua a fare schifo”.