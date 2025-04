Ho dei figli non arbitro a Napoli | Serie A esplode il caso

arbitro per la miglior partita. Noi siamo persone per bene. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli ed è molto probabile che avvenga". Con queste parole, infatti, l'arbitro internazionale Marco Guida intervenuto a radio Crc, partner ufficiale del Napoli spiega la sua posizione sull'arbitrare o meno i partenopei. "Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno", ha aggiunto. Liberoquotidiano.it - "Ho dei figli, non arbitro a Napoli": Serie A, esplode il caso Leggi su Liberoquotidiano.it Una scelta particolare che apre il dibattito nel mondo dello sport. "Eliminazione limiti territoriali? Ci tengo ad essere trasparente sulla questione. Non c'è nessun retropensiero, il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il migliorper la miglior partita. Noi siamo persone per bene. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente aed è molto probabile che avvenga". Con queste parole, infatti, l'internazionale Marco Guida intervenuto a radio Crc, partner ufficiale delspiega la sua posizione sull'arbitrare o meno i partenopei. "Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare apoiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno", ha aggiunto.

