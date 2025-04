Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto la malattia dei pirati del XVII secolo, lo scorbuto. Avevo smesso di mangiare e sono tornati i problemi di salute mentale”: lo rivela Robbie Williams

in una intervista al Mirror ha parlato apertamente di come il suo anno sia iniziato in modo difficile. a causa della depressione. La superstar ha ancheto di aver ricevuto una diagnosi di, dopo aver assunto farmaci soppressori dell’appetito. Naturalmente l’artista ha sottolineato, ancora una volta, il suo grande amore per la moglie, Ayda Field, per essergli stata accanto.“L’anno è iniziato con un po’ didi, cosa che non mi capitava da molto, molto tempo – ha dichiarato al quotidiano -. Ero triste, ansioso, depresso. Anche i miei caristati sottoposti a stress perdi, i miei genitorihannola diagnosi di demenza e Parkinson, mentre mia suocera ha un tumore alla cervice“.A vent’anni, come ha spesso dichiarato,ha sofferto di depressione, ma lasi è ripresentata a sorpresa alla sua porta.