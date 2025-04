Ilfattoquotidiano.it - “Ho appena finito il Ramadan. Sono felice, mi stimola, mi apre prospettive. E in allenamento ho avuto ottimi riscontri”: il racconto di Battocletti

“A marzo ho portato tutto all’estremo. Gli ultimi giornistati pesanti. Ma, eredità della cultura di mamma, che è marocchina,di osservarlo. Le chiavidisciplina e autocontrollo. Non è semplice, ma mi, miad altre, mi serve in tutto”. Nadia, argento olimpico ai Giochi di Parigi 2024 nei 10mila metri piani, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha affrontato una tematica a lei molto cara: ilche ha da poco concluso.La campionessa dell’atletica italiana ha svelato la sua routine durante il mese del digiuno islamico: “Mi svegliavo tra le 3 e le 4 per un’abbondante colazione dolce o salata, facevo un pasto leggero tra le 18 e le 19 con un piatto arabo, per esempio di datteri che adoro e, verso le 21.30, uno più serio a base di pasta, carne o pesce.