Movieplayer.it - Hilary Swank: "Quando ho iniziato a recitare Hollywood era più patriarcale che mai"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice due volte premio Oscar ricorda il paternalismo estremo dia inizio carriera e i ruoli femminili imposti che non erano soddisfacenti vista la mancanza di diversità.ha avviato la sua carriera da attrice,si è dovuta piegare ai dettami dell'industria accettando ruoli che non corrispondevano necessariamente a ciò che cercava in un personaggio. Durante una recente intervista con Women's Health, la due volte vincitrice dell'Oscar ha spiegato comeall'epoca "fosse piùche mai" e i ruoli di donne forti e complesse che interessavano a lei erano rari. "Per fortuna, l'industria sta diventando più inclusiva. Maho, era piùche mai", ha detto. "Quindi interpretavo ruoli scritti da uomini che volevano simulare il punto di vista di una donna, .