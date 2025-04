Hello Kitty Island Adventure | Guida al set di Mobili Cottage

Hello Kitty Island Adventure, arredare con stile diventa parte del divertimento. Tra le collezioni più amate, il set Cottage è perfetto per chi desidera creare ambienti caldi, rustici e accoglienti. Composto da 17 elementi unici, questo set è pensato per dare un tocco country al tuo rifugio sull'isola. Quasi tutti i Mobili possono essere personalizzati, rendendoli versatili per ogni tipo di stanza.Scopri Tutto quello che c'è da sapere sugli EventiCome si ottengono i progetti CottagePer accedere ai progetti di costruzione del set Cottage è fondamentale rafforzare il legame con My Sweet Piano. Ogni mobile si sblocca progressivamente al salire del livello di amicizia, fino al livello 19, che consente di completare la collezione. È importante sapere che riceverai solo i progetti di crafting, e non l'arredo finito: ogni pezzo dovrà essere realizzato manualmente con i giusti materiali.

