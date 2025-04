Hellas Verona-Genoa | le probabili formazioni

Hellas Verona-Genoa si giocherà domenica 13 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Bentegodi.Hellas Verona-Genoa: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli scaligeri sono reduci dal pareggio sul campo del Torino che ha fruttato un buon punto in vista dalla salvezza. La squadra di Zanetti ha un margine di sette lunghezze sulla retrocessione diretta, cosa che permette di non avere troppa pressione, ma un successo nella prossima sfida metterebbe un bel mattone sul raggiungimento dell’obiettivo.E’ quasi fatta, invece, per i liguri, sempre più vicini alla salvezza. Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona-Genoa: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli scaligeri devono sfruttare il fattore casalingo per incamerare punti cruciali per la salvezza contro i liguri decisamente più tranquilli.si giocherà domenica 13 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Bentegodi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli scaligeri sono reduci dal pareggio sul campo del Torino che ha fruttato un buon punto in vista dalla salvezza. La squadra di Zanetti ha un margine di sette lunghezze sulla retrocessione diretta, cosa che permette di non avere troppa pressione, ma un successo nella prossima sfida metterebbe un bel mattone sul raggiungimento dell’obiettivo.E’ quasi fatta, invece, per i liguri, sempre più vicini alla salvezza.

Genoa-Verona: probabili formazioni e statistiche. Genoa-Verona, probabili formazioni: quanti dubbi per Gilardino. Genoa-Hellas Verona: le probabili formazioni. Genoa-Verona: dove vedere in tv e streaming, probabili formazioni. 3° giornata di serie A, Genoa - Hellas Verona: le probabili formazioni. Genoa spento e sfortunato, al Ferraris vince il Verona 0-2. Ne parlano su altre fonti

Hellas Verona oggi in campo, Zanetti per Genova spera in alcuni recuperi. La situazione - Nella giornata di ieri i giocatori dell'Hellas Verona hanno avuto il day off da parte del loro allenatore Paolo Zanetti, ma già da oggi pomeriggio. (tuttomercatoweb.com)

Hellas Verona, si avvicina il Genoa: il punto sugli assenti - Visualizzazioni: 98 Hellas Verona: per la squadra allenata da mister Zanetti si avvicina la sfida contro il Genoa. Vincere, per i veneti, significherebbe ottenere punti fondamentali in ottica salvezza ... (calciostyle.it)

Torino-Hellas Verona, le probabili formazioni: Kastanos favorito su Bernede - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Hellas Verona (Domenica 6 aprile, ore 15.00, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN) Come arriva. (tuttomercatoweb.com)