Mistermovie.it - Harry Melling si unisce a Barry Keoghan e Riley Keough nel film “Butterfly Jam” di Kantemir Balagov

Leggi su Mistermovie.it

, noto per i suoi ruoli intensi e sfaccettati, sarà tra i protagonisti di “Jam”, affiancando. Ilsegna l’esordio in lingua inglese del regista russo, già premiato a Cannes per l’acclamato “Beanpole”. Il progetto, rivelato da Deadline, si preannuncia come un’opera drammatica carica di tensione emotiva e profondità sociale.siin “Jam”: il debutto in inglese diL’intreccio narrativo è ambientato nel New Jersey, nel contesto poco esplorato della comunità circassa. Al centro del racconto, un giovane adolescente diviso tra l’aiutare i suoi familiari in un ristorante in crisi e l’allenamento per diventare wrestler professionista. Le sue ambizioni vengono sconvolte quando un errore del padre lo costringe ad assumersi responsabilità troppo grandi per la sua età, in un ambiente segnato dalla violenza e da decisioni difficili.