Handmade With Love il Mercatino di Soli Artigiani a Roma

Handmade With Love, un evento imperdibile per esplorare prodotti artigianali realizzati con dedizione e creatività da talentuosi Artigiani di Roma e dintorni.Domenica 13 Aprile, si rinnova l'appuntamento con Handmade With Love presso la Città dell’Altra Economia. Romatoday.it - Handmade With Love, il Mercatino di Soli Artigiani a Roma Leggi su Romatoday.it Scopri l'Artigianato con, un evento imperdibile per esplorare prodotti artigianali realizzati con dedizione e creatività da talentuosidie dintorni.Domenica 13 Aprile, si rinnova l'appuntamento conpresso la Città dell’Altra Economia.

Handmade With Love, il Mercatino di Soli Artigiani a Roma. Handmade With Love. Handmade with Love: il mercatino dell’artigianato torna a Roma il 2 marzo 2025. Mercatino dell’artigianato a Roma il 2 marzo 2025: cosa trovare e perché visitarlo. Sanpegame in love. Weekend a Roma e dintorni, 5 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 Gennaio. Ne parlano su altre fonti

Handmade With Love, mercatino di soli artigiani a Roma - Appuntamento alla Città dell'Altra Economia il 2 marzo con Handmade with Love, il mercatino di SOLI artigiani a Roma, progetto in collaborazione fra Associazione Anima Verde, Città dell'Altra ... (romatoday.it)