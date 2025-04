Hancko Juve svolta improvvisa dopo l’esonero di Thiago Motta! Era stato bloccato per l’estate ma… Piani stravolti | le ultimissime

JuventusNews24Hancko Juve, svolta improvvisa dopo l'esonero di Thiago Motta: tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensoreIl giornalista Alfredo Pedullà ha fornito un importante aggiornamento per quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve, soffermando su Hancko del Feyenoord.PAROLE – «Gli investimenti importanti saranno 3/4 tra centrocampo e attacco, in caso di qualificazione in Champions. Hancko, che la Juve aveva bloccato a gennaio, dopo l'esonero di Thiago Motta ha preso tempo».

