Guidatore liberato dai pompieri e portato in ospedale dopo un frontale tra auto e camion

Un uomo è stato condotto in ospedale in condizioni gravi, ma fortunatamente non in pericolo di vita, dopo un incidente stradale avvenuto a Povegliano veronese nel pomeriggio di martedì. Intorno alle 16.30, all'altezza del civico 69 di via Vittorio Veneto, un suv ed un camion si sono scontrati.

