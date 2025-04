Guida un tir in stato di ebbrezza sull' A16 | denunciato 57enne

stato denunciato un autotrasportatore di 57 anni, sorpreso alla Guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Avellino, nell'ambito di controlli mirati, volti a garantire la sicurezza stradale, hanno denunciato un autotrasportatore di 57 anni, sorpreso alla guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza alcolica.

