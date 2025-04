Guida in stato di ebrezza e sotto l' effetto di droghe | cinque automobilisti denunciati dai carabinieri

Guida in stato di ebrezza, una per Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e altre denunce a cittadini stranieri perché irregolari sul territorio nazionale. È il bilancio dell'attività dei carabinieri di Cesenatico per le attività di controllo del territorio svolte nei. Cesenatoday.it - Guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di droghe: cinque automobilisti denunciati dai carabinieri Leggi su Cesenatoday.it Quattro denunce perindi, una perl'di sostanze stupefacenti e altre denunce a cittadini stranieri perché irregolari sul territorio nazionale. È il bilancio dell'attività deidi Cesenatico per le attività di controllo del territorio svolte nei.

