Guida con l’automobile sulla pista ciclabile in Porta Venezia a Milano | il video

pista ciclabile dei Bastioni di Porta Venezia a Milano. Leggi su Fanpage.it Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 aprile, un'automobile ha interamente percorso ladei Bastioni di

L’arbitro Guida: “Ho scelto di non arbitrare il Napoli. Ho tre figli e voglio poter fare la spesa”. L'arcivescovo Saba alla guida dei cappellani militari d'Italia. "Quando Kimi Antonelli non mise la freccia durante l’esame di guida". Malore alla guida, l’auto esce di strada: ferite madre e figlia. L’arcivescovo di Sassari alla guida dei cappellani militari italiani. Che cosa succede ora. L'arbitro Guida: "Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli, preferisco stare tranquillo". Ne parlano su altre fonti

Ritiro patente per guida sotto l’effetto di droga, cosa fare - Per il Codice della Strada chi viene sorpreso alla guida in stato di alterazione psicofisica per sostanze stupefacenti è soggetto a gravi conseguenze ... (virgilio.it)

Marco Guida: “Io e Maresca non arbitriamo il Napoli, vogliamo girare per strada tranquilli” - Il direttore di gara analizza la sua scelta e spiega le sue motivazioni: le parole di Marco Guida. L’arbitro Marco Guida ha parlato ai microfoni… Leggi ... (informazione.it)

Guida: "Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli" - "Il tema delle violenze sugli arbitri è molto delicato soprattutto quando si parla di ragazzi di 14-15 anni che quotidianamente subiscono… Leggi ... (informazione.it)