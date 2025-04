Lanazione.it - Guerrina, ultima sfida legale. Maxi-danni chiesti alla chiesa. E per la banca è ancora viva

Piscaglia per la burocrazia è: il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, ma resta sospesa in un limbo anagrafico indefinito. La sentenza resa definitiva dCassazione dice che Gratien Alabi uccisel’1 maggio 2014, il giorno stesso della scomparsa a Cà Raffaello, nel comune di Badia Tedalda quindi ne fece sparire il cadavere. E per questo, l’ex sacerdote congolese sconta per questo in carcere i 25 anni di reclusione. Ma il corpo della vittima non è stato mai ritrovato e questo è un aspetto che mantiene in sospeso anche una serie di questioni amministrative, come riporta il Corriere di Arezzo. I risparmi direstano bloccati. L’istituto di credito dove aveva aperto il conto corrente, non può che rispettare le normative: ha chiesto ai familiari il certificato di morte che però non c’è.