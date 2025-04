Guerrina Piscaglia per la banca è viva e blocca il suo conto corrente

Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva: il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, ma resta sospesa in un limbo anagrafico indefinito. La sentenza resa definitiva.

Guerrina, ultima sfida legale. Maxi-danni chiesti alla chiesa. E per la banca è ancora viva - Grande attesa per la sentenza legata alla causa milionaria intentata alla diocesi. Il conto corrente della scomparsa è bloccato non essendoci un certificato di morte.