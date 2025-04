Guardate chi è Shaila Gatta sorpresa dopo il Grande Fratello | con chi si è fatta vedere

Leggi su Caffeinamagazine.it

In un inatteso incontro documentato sui social,ha accolto a Milano una vecchia conoscenza del, seppur solo per poche ore. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha infatti trascorso parte della giornata con Maica Benedicto, la modella spagnola che, per una breve parentesi, ha condiviso con lei l’esperienza del celebre reality show italiano. La visita è stata raccontata direttamente daattraverso le sue storie su Instagram, dove ha detto: “È venuta Maica a trovarmi, che bellezza”. Con loro anche un’altra ex gieffina: Antonella Fiordelisi.Maica Benedicto è un nome che i fan più attenti del programma ricordano bene, non tanto per la sua permanenza nella Casa, durata solo pochi giorni, quanto per la scia di emozioni e polemiche che ha lasciato dietro di sé.