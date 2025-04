Laspunta.it - Grottaferrata, da domenica il mercato raddoppia

Da 13 aprile 2025 il mercato di Grottaferrata dedicato ai prodotti dell'agroalimentare raddoppia. Infatti, oltre ai 12 stand presenti in Piazza Alcide De Gasperi, con il nuovo affidamento del servizio si è deciso di allestire in contemporanea altri 12 stand di prodotti agroalimentari in Via Vecchia di Marino, nel parcheggio adiacente all'Istituto scolastico "D. Zampieri". L'iniziativa, voluta dall'Amministrazione Di Bernardo, Assessorato alle Attività produttive, ha lo scopo di estendere un servizio ben avviato, e che finora aveva coinvolto solo il quadrante centrale, anche in altre aree cittadine altrettanto popolose, puntando alle positive ricadute per le attività del territorio. L'orario di apertura di entrambi i mercati è dalle 8:30 alle 13:30.