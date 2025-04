Grosseto delude | pareggio a reti inviolate contro San Donato Tavarnelle

Grosseto che non è riuscito a superare il San Donato Tavarnelle nel posticipo di ieri sera disputato allo "Zecchini". Lo 0-0 finale ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. "Abbiamo perso un’occasione importante per scalare la classifica – prosegue il tecnico del Grifone –, ma quando manca la qualità in campo questo può succedere. Avevamo preparato bene la gara durante la settimana, ma il lavoro non basta quando manca la qualità. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà superandoci nei duelli e mettendoci più pressione. Noi abbiamo commesso numerosi errori sia individuali che di squadra ed abbiamo sbagliato molto nella fase di rifinitura". Sport.quotidiano.net - Grosseto delude: pareggio a reti inviolate contro San Donato Tavarnelle Leggi su Sport.quotidiano.net “E’ stata la peggiore prestazione a livello tecnico da quando ci sono io sulla panchina". La considerazione fatta dall’allenatore Luigi Consonni la dice lunga sul comportamento delche non è riuscito a superare il Sannel posticipo di ieri sera disputato allo "Zecchini". Lo 0-0 finale ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. "Abbiamo perso un’occasione importante per scalare la classifica – prosegue il tecnico del Grifone –, ma quando manca la qualità in campo questo può succedere. Avevamo preparato bene la gara durante la settimana, ma il lavoro non basta quando manca la qualità. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà superandoci nei duelli e mettendoci più pressione. Noi abbiamo commesso numerosi errori sia individuali che di squadra ed abbiamo sbagliato molto nella fase di rifinitura".

