Grimaldi Avs attacca Urso | Tolga il cappello di Trump Ha appena detto a Meloni di baciargli il c**o

Guerra commerciale, dazi, export a rischio. Marco Grimaldi, nel corso del Question Time alla Camera, ha interrogato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso: "Siete in imbarazzo, non avete pronunciato nemmeno una parola di biasimo nei confronti di Donald Trump" ha detto il deputato di Avs. "Ora avete annunciato di comprare altre armi e gas liquido dagli Usa. La domanda è semplice: intendete pagare il debito degli Stati Uniti coi soldi degli italiani?".

