Grimaldi 13 mld di dollari per rinnovare e potenziare la flotta | ordinate 9 nuove navi

Nell'ambito del programma di potenziamento e ringiovanimento della propria flotta, il Gruppo Grimaldi ha commissionato la costruzione di nove nuove navi ro-pax al cantiere China Merchants Jinling Shipyard (Weihai), parte di China Merchants Group. L'accordo, del valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari, è stato firmato ieri mattina, martedì 8 aprile, ad Hong Kong. "Le nuove unità – si legge in una nota della compagnia – sono state progettate per portare a un nuovo livello la qualità dei collegamenti marittimi per merci rotabili e passeggeri nel Mediterraneo e nel Baltico. Tutte sono equipaggiate con motori che possono essere alimentati a metanolo, e quindi pronte a raggiungere l'obiettivo "Net Zero Emission". In questo modo, capacità di trasporto, design innovativo e comfort di bordo si coniugheranno alla perfezione con la sostenibilità ambientale".

Grimaldi, ordine da 1,3 miliardi per nove navi in Cina - Tutte le nuove unità, realizzate per trasporto rotabili e passeggeri, sono equipaggiate con motori che possono essere alimentati a metanolo ... (msn.com)