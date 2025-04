Liberoquotidiano.it - "Grave errore, cosa rischiamo". Orban molla l'Ue

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Ungheria di Viktornon ci sta. "Il governo voterà no ai contro-Dazi dell'Ue sui prodotti americani, come riferito dal ministro degli Esteri, Peter Szijjarto a Budapest, secondo cui tali misure porterebbero a significativi aumenti dei prezzi". A riferirlo è Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese in un post sui social.- spiega ancora - "vuole proteggere gli ungheresi da ulteriori aumenti dei prezzi. La risposta giusta non sono i Dazi, ma i negoziati". Il ministro "ha avvertito che Bruxelles sta peggiorando la situazione concentrandosi sulle ritorsioni invece che sui colloqui. L'Ue ha commesso un: questa situazione si poteva evitare". Ecco dunque che "ora, lapiù importante è che Bruxelles non la peggiori ulteriormente". Il ministro "ha osservato che le contro-tariffe causano solo ulteriori danni all'economia e ai cittadini europei e, se attuate, comporterebbero un aumento dei prezzi di 18 miliardi di fiorini in Ungheria, poiché la bozza della Commissione europea include centinaia di prodotti statunitensi che riguardano articoli come lenti a contatto, cosmetici e tubi di plastica utilizzati nell'edilizia".