361magazine.com - Grande Fratello, salta o slitta il party di chiusura? Emergono novità sorprendenti

Leggi su 361magazine.com

ildidell’ultima edizione? Ecco cosa emerge dalla nuova indiscrezione, l’ultima edizione si è conclusa il 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi. Il reality show nonostante sia giunto al termine gli ex inquilini non hanno ancora deciso dove e quando incontrarsi per ilconclusivo. Dopo sei lunghi mesi, il reality ha chiuso i battenti raggiungendo sempre di più il cuore degli italiani con le storie e le inedite emozioni che sono riuscite a regalare i concorrenti.Leggi anche Signorini spiazza e gela tutti. Mediaset guarda avantiancora la festa didel GF?L’esperto di gossip Amedeo Venza con una stories Instagram condivisa sul suo account ufficiale ha voluto aggiornare i fan in merito aldidelche non si è ancora svolto.