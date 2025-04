Graduatorie GPS docenti elenco aggiuntivo prima fascia 2025 | domanda tra il 14 e il 29 aprile anche con riserva NOTA MIM

NOTA n. 6415 del 09 aprile 2025 il Ministero dell'Istruzione e del merito fornisce le indicazioni per la compilazione dell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2025/26.

Graduatorie GPS docenti, elenco aggiuntivo prima fascia 2025: domanda tra il 14 e il 29 aprile, anche con riserva. NOTA MIM. Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26: elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domanda dal 14 aprile. RISPOSTE AI QUESITI. Elenchi aggiuntivi 1 fascia GPS: le istanze dal 14 al 29 aprile 2025. Elenchi aggiuntivi alle graduatorie per le supplenze (GPS) per chi consegue il titolo entro il 30 giugno 2025. UST FOGGIA: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA GPS 2024/2027. Elenchi aggiuntivi GPS per docenti abilitati e specializzati che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2025. Ne parlano su altre fonti

