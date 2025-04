Graduatorie ATA | senza la CIAD entro il 30 aprile si rischia l’esclusione definitiva

Chi intende aggiornare o entrare nelle Graduatorie ATA di terza fascia deve obbligatoriamente ottenere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD). Il Ministero ha fissato la scadenza al 30 aprile 2025 e, al momento, non ha previsto proroghe. Questa certificazione garantisce che il personale ATA possieda competenze digitali essenziali per lavorare nella scuola pubblica.

