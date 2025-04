Gp del Bahrain la Racing Bulls punta ai punti anche a Sakhir Hadjar | Sono molto fiducioso

Sakhir per il quarto round del mondiale di F1, il Gran Premio del Bahrain. La Racing Bulls si presenta galvanizzata dal piazzamento in zona punti di domenica scorsa a Suzuka di Isack Hadjar. "Li abbiamo presi grazie al ritmo e quindi. Ravennatoday.it - Gp del Bahrain, la Racing Bulls punta ai punti anche a Sakhir. Hadjar: "Sono molto fiducioso" Leggi su Ravennatoday.it Questo fine settimana il Circus della Formula Uno fa tappa aper il quarto round del mondiale di F1, il Gran Premio del. Lasi presenta galvanizzata dal piazzamento in zonadi domenica scorsa a Suzuka di Isack. "Li abbiamo presi grazie al ritmo e quindi.

