Gp del Bahrain di F1 | dalle prove libere alla gara orario e dove vederlo

Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime tre gare in Australia, Cina e Giappone, il Circus fa tappa sul Circuito Internazionale del Bahrain per un weekend che promette spettacolo. Dalla prima sessione di prove libere di venerdì 11 aprile alla gara di domenica 13 aprile, ecco il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv.

Formula 1, programma Gp Bahrain

Il weekend del Gp del Bahrein inizierà venerdì 11 aprile alle 13.30 con la prima sessione di libere, mentre alle 17 inizierà la seconda sessione. Sabato toccherà alle qualifiche, al via dalle 18. Domenica 13 aprile il via della gara alle 18.

Ecco il programma completo del weekend, visibile in esclusiva su Sky.

Venerdì 11 aprile 
Ore 13.30: F1 – prove libere 1
Ore 14.

