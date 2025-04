Governo il CdM approva il nuovo Def

nuovo Def 2025, il primo documento dell'anno sull'andamento dei conti pubblici. Il testo per la prima volta è rimodulato secondo i dettami del nuovo Patto di Stabilità Ue. Il Def, dopo un passaggio normativo, cambierà nome Dfp, Documento di finanza pubblica. E' stato approvato anche lo schema di disegno di legge che modifica la legge delega per la riforma fiscale. Il Ddl proroga fino a fine dicembre il termine per l'emanazione dei decreti legislativi per l'attuazione della delega. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.20 Via libera del Consiglio dei ministri alDef 2025, il primo documento dell'anno sull'andamento dei conti pubblici. Il testo per la prima volta è rimodulato secondo i dettami delPatto di Stabilità Ue. Il Def, dopo un passaggio normativo, cambierà nome Dfp, Documento di finanza pubblica. E' statoto anche lo schema di disegno di legge che modifica la legge delega per la riforma fiscale. Il Ddl proroga fino a fine dicembre il termine per l'emanazione dei decreti legislativi per l'attuazione della delega.

