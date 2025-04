Google Maps sbaglia le indicazioni | auto finisce giù da un ponte e fa un volo di 40 metri

auto è precipitata per 40 metri da un ponte incompiuto dopo che il conducente, seguendo Google Maps, ha ignorato una deviazione suggerita. L’uomo e la passeggera sono sopravvissuti con ferite lievi. Il video dell’incidente è stato ripreso da una telecamera. Leggi su Fanpage.it A Giava, in Indonesia, un’è precipitata per 40da unincompiuto dopo che il conducente, seguendo, ha ignorato una deviazione suggerita. L’uomo e la passeggera sono sopravvissuti con ferite lievi. Il video dell’incidente è stato ripreso da una telecamera.

Google Maps sbaglia le indicazioni: auto finisce giù da un ponte e fa un volo di 40 metri - A Giava, in Indonesia, un’auto è precipitata per 40 metri da un ponte incompiuto dopo che il conducente, seguendo Google Maps, ha ignorato una deviazione ... (fanpage.it)

Auto vola da un ponte in costruzione perché Google Maps sbaglia le indicazioni - Nel video il momento in cui un automobilista è precipitato per 40 metri da un ponte incompiuto dopo essersi confuso seguendo le indicazioni di Google Maps. Rudie Heru Komandono, 61 anni, aveva posizio ... (msn.com)

Tragedia sfiorata: segue il navigatore di Google Maps e precipita con l’auto dal viadotto - VIDEO - Un sabato sera che non dimenticheranno mai. Una coppia di Surabaya, nell'isola di Giava, fidandosi ciecamente delle indicazioni di Google Maps, si è ritrovata ... (msn.com)