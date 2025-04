Google AI Overview calo drastico di traffico per i siti web

Lanciata in Italia a fine marzo, la funzione AI Overview ha reso più immediata l'interazione degli utenti con il motore di ricerca, offrendo risposte sintetiche direttamente nei risultati. Tuttavia, questa novità ha avuto effetti negativi per gli editori: secondo i dati riportati da Bloomberg, diversi siti web hanno registrato un calo drastico del traffico, penalizzati dalla riduzione dei clic verso le fonti originali. Google smentisce, ma gli editori denunciano crolli di traffico. Secondo un'indagine di Bloomberg, la proprietaria di un sito dedicato a guide per il restyling della casa ha visto il proprio traffico crollare del 70% dall'introduzione della funzione AI Overview negli Stati Uniti. In passato, Google premiava i contenuti di qualità con una maggiore visibilità nei risultati di ricerca; oggi, anche gli sforzi più curati sembrano non bastare più per mantenere lo stesso numero di visite.

