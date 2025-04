Good American Family recensione | Ellen Pompeo alla prova con una storia vera destinata a far discutere

Ellen Pompeo si è concessa una pausa da Grey's Anatomy per dedicarsi ad altri progetti e ha scelto la serie Good American Family per mettersi alla prova con una storia vera che ha già attirato l'attenzione dei media e del pubblico in passato. Al centro della trama c'è infatti la storia di Natalia Grace, un'orfana ucraina che viene adottata dai coniugi Barnett nel 2010 e a cui era stata diagnosticata la displasia spondiloepifisaria, un disturbo della crescita delle ossa che può portare ad anomalie scheletriche. Cosa racconta Good American Family Michael e Kristine Barnett, interpretati da Mark Duplass ed Ellen Pompeo.

