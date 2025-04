Panorama.it - «Good American Family», la sconvolgente storia vera dietro la serie tv

Cosa succede quando una famiglia apparentemente normale si convince che la bambina appena adottata sia in realtà un’adulta pericolosa? È da questa premessa inquietante che nasce, laTV che ha già fatto discutere prima ancora di arrivare in Italia su Disney+ dal 9 aprile 2025. Con protagonisti Ellen Pompeo e Mark Duplass, lo show prende ispirazione da una vicenda reale che ha dell’incredibile, tanto da sembrare scritta per un film dell’orrore — e infatti, per molti, ricorda da vicino il film Orphan.Una bambina. o una truffatrice adulta?Nel 2010 Kristine e Michael Barnett, una coppiaa del Midwest con tre figli, decidono di aprire il cuore e la casa a Natalia Grace, una bambina ucraina di 7 anni affetta da una rara forma di nanismo – la displasia spondiloepifisaria congenita (SEDc).