Good American Family la recensione | Famiglie perfette incubi reali

Good American Family, 2024. Creata da: Katie Robbins, co-showrunner Sarah Sutherland. Cast: Ellen Pompeo, Mark Duplass, Imogen Faith Reid, Christina Hendricks, Jerod Haynes, Aias Dalman. Genere: Dramma, true crime, thriller psicologico. Durata: Circa 50 minuti / 8 episodi.Dove l’abbiamo visto: su Hulu (non disponibile ufficialmente in Italia).Trama: Good American Family ricostruisce il controverso caso di Natalia Grace, una bambina ucraina affetta da nanismo adottata da una famiglia Americana che, pochi anni dopo, l’accusa di essere un’adulta che ha mentito sulla propria identità. La serie alterna i punti di vista dei genitori adottivi Kristine e Michael Barnett, e quello della stessa Natalia, tracciando una spirale di sospetti, paure e verità manipolate. Attraverso un racconto in bilico tra horror domestico, satira sociale e dramma giudiziario, la serie mette in discussione il concetto stesso di famiglia e verità. Cinemaserietv.it - Good American Family, la recensione: Famiglie perfette, incubi reali Leggi su Cinemaserietv.it La serie:, 2024. Creata da: Katie Robbins, co-showrunner Sarah Sutherland. Cast: Ellen Pompeo, Mark Duplass, Imogen Faith Reid, Christina Hendricks, Jerod Haynes, Aias Dalman. Genere: Dramma, true crime, thriller psicologico. Durata: Circa 50 minuti / 8 episodi.Dove l’abbiamo visto: su Hulu (non disponibile ufficialmente in Italia).Trama:ricostruisce il controverso caso di Natalia Grace, una bambina ucraina affetta da nanismo adottata da una famigliaa che, pochi anni dopo, l’accusa di essere un’adulta che ha mentito sulla propria identità. La serie alterna i punti di vista dei genitori adottivi Kristine e Michael Barnett, e quello della stessa Natalia, tracciando una spirale di sospetti, paure e verità manipolate. Attraverso un racconto in bilico tra horror domestico, satira sociale e dramma giudiziario, la serie mette in discussione il concetto stesso di famiglia e verità.

