Golf l’Augusta National apre i battenti | il The Masters è alle porte

È la settimana più attesa dal mondoistico ed è, dopo la Ryder Cup, l’unico evento che smuove non solo appassionati e addetti ai lavori ma anche curiosi, sportivi e celebrità. È la settimana del The, torneo nato nel 1934 dall’idea di Bobby Jones (3 The Open Championship e 4 U.S. Open vinti dall’americano in carriera) su quello che anticamente era un vivaio nella periferia di Augusta, Georgia.I 95isti impegnati sugli iconici fairway delClub saranno chiamati a scendere in campo già il mercoledì per il tradizionale Par 3 Contest, gara che si sviluppa su un percorso di 9 buche par 3 dove lo spettacolo è di casa. Dal giovedì, invece, a difendere il titolo sarà Scottie Scheffler, vincitore per ben 2 volte qui al The(2022,2024). Tuttavia, a rincorrere la “Green Jacket”, uno dei più ambiti premi dell’anno, ci saranno tutti i miglioriisti del mondo.