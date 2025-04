Internews24.com - Gol del Mese Inter, via al sondaggio! Qual è la rete più bella di marzo? – VIDEO

di RedazioneGol del, via alè lapiùdi? Tutte le reti candidate al premioè appena terminato e sono appena iniziate le votazioni per eleggere il miglior gol dell‘in questoappena concluso. E’ tempo di scegliere per i tifosi il ‘Betsson Sport Goal of the month’ tra le reti segnati dalla Prima Squadra maschile,Women e Primavera. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficialiFacebook, Instagram e Twitter. Ecco i candidati: 5?? gol, uno più bello dell'altro ?#Fans, ora tocca a voi decidere il @BetssonSport #GOTM di?Votate utilizzando le emoji ????Dimarco vs Napoli??Calhanoglu vs Monza?Carlos vs Atalanta?Cambiaghi vs Milan?Cocchi vs Sassuolo#Forzapic.twitter.com/T4w10ujnqP—?? (@) April 9, 2025 Tra i gol in lizza troviamo quello di Dimarco su punizione contro il Napoli, la gran botta da fuori di Calhanoglu nel match contro il Monza, il colpo di testa decisivo di Carlos Augusto al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, Cambiaghi, nel derby dell’Women contro il Milan ed infine la grandi Cocchi, giocatore della Primavera nerazzurra contro il Sassuolo.