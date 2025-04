Ilfattoquotidiano.it - Gli inventori della globalizzazione ora la affossano perché hanno perso il controllo: seguirli è un suicidio

di Dante Nicola FaraoniSulla crisi dei dazi aperta da D. Trump, nessuno si è chiestoglieconomicadeciso di affossarla. Semplicementeneil. Cina, Russia, i Bricsoccupato fette di mercato sempre più grandi. Sempre più velocemente i mercati internazionali si stanno liberando del monstre debito pubblico Usa. Si scambia sempre meno in dollari. La fiducia su cui si basa Wall Street è calata e gli esperti finanziari sanno che la crescita non è perpetua come qualcuno vuol far credere agli investitori, neanche la creazione di conflitti basta più per contenere i concorrenti imperialisti; inoltre le guerre sono costose. Trump non è un pazzo, è senz’altro un pessimo attore, ma la strategia dei dazi fa parte di un piano descritto nel Manuale per una ristrutturazione del sistema globale del commercio scritto da Stephen Miran.