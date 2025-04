Gli ex colleghi di Coatti il biologo ucciso in Colombia | Alessandro era ottimo ricercatore siamo scioccati

siamo tutti sotto shock". Lo ha detto a Fanpage.it Susie Rabin, responsabile della Comunicazione e delle pubbliche relazioni della Royal Society of Biology ed ex collega di Alessandro Coatti, il 42enne ucciso in Colombia. L'uomo è stato fatto a pezzi e i resti sono stati rinvenuti all'interno di una valigia. "Tutti conoscevamo Ale. Era una persona adorabile e un bravissimo ricercatore, lavorava sodo". Leggi su Fanpage.it "È una notizia terribile,tutti sotto shock". Lo ha detto a Fanpage.it Susie Rabin, responsabile della Comunicazione e delle pubbliche relazioni della Royal Society of Biology ed ex collega di, il 42ennein. L'uomo è stato fatto a pezzi e i resti sono stati rinvenuti all'interno di una valigia. "Tutti conoscevamo Ale. Era una persona adorabile e un bravissimo, lavorava sodo".

