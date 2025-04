Juventusnews24.com - Giuseppe Rossi a sorpresa: «Quell’estate ebbi una grande possibilità di andare alla Juve». Il retroscena di calciomercato

di RedazionentusNews24: di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante della Fiorentina ai microfoni di Radio Serie A. Cosa ha dichiaratoha rilasciato un’intervista a Radio Serie A svelando unsulla. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante della Fiorentina.– «Mi voleva il Barcellona di Guardiola, la figura principale era ovviamente Leo Messi. Si diceva che tutti i giocatori che andavano al Barcellona passassero da lui. Non so se fosse vero, quello che so è che mi vedevano nel tridente con lui e David Villa e questo fa capire che stagione avessi fatto, quello che ero diventato. La trattativa non andò a buon fine perché il Villarreal voleva qualcosa di più a livello di fisso, più che di bonus. Saltò tutto. Avrei giocato in una delle squadre più forti della storia del calcio.