Giulini spera: «Inter Cagliari? Magari loro dopo Monaco non saranno così…» – VIDEO

di Redazioneha parlato versodel fine settimana: il pensiero del presidente dei sardi verso la sfidaha parlato a Sportitalia soffermandosi su, oltre a parlare della gara della Primavera contro il Milan in Coppa Italia:LA SFIDA – «Sabato abbiamo un’altra partita qui a Milano, e non sarebbe male riuscire a fare anche un punticino»– «Sarà una partita ovviamente complicatissima, mafortunatamente hanno giocato e hanno qualche giocatore fuori quindileggermente meno al cento per cento rispetto al solito. Noi dovremo fare la partita perfetta se vorremo cercare di raccogliere qualcosa. La squadra in questo momento sta bene e fortunatamente in questo momento abbiamo tutti in organico, nessuno escluso. C’è un bel gruppo, siamo fiduciosi e spero di togliermi qualche soddisfazione pure sabato» le parole del presidente verso la gara tra